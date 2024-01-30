مجلس مدينة العريش: لم نتلق شكاوى عن وصول سيول بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت محافظة شمال سيناء على مدار الثلاثة أيام الماضية أمطارًا غزيرة على غالبية الأنحاء، إلا أنها لم تكن مؤثرة على حياة المواطنين ولم تصل إلى السيول، ولم تستقبل مجالس المدن أي شكاوى بشأنها، وفق ما أكده بيان لمجالس المدن في العريش والشيخ زويد ورفح.

قال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان، إنه جرى إزالة رواكد الأمطار من شوارع المدينة، مصيفًا أن قسم الطوارئ لم يتلق أي شكاوى من المواطنين بهذا الشأن.

وأكد رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه تم تنظيف غرف الصرف الصحي أمام تجمعات المياه، ولم يؤثر ذلك على سير الحياة العامة للمواطنين، سواء الموظفين في الوحدات والمصالح الحكومية أو أصحاب الأشغال الخاصة

استغلال مياه الأمطار في عدة أغراض

ومن ناحية أخرى، عمل المزارعون بمحافظة شمال سيناء، على استغلال مياه المطر للاستفادة منها في حياتهم اليومية.

يقول سلامة أبو سلمي من قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تنظيف الهرابات، وهي عبارة عن غرف أسمنتية تشيد في باطن الأرض، وتكون محكمة التجهيز، ويتم تخزين المياه بها، طوال العام، وتبقى من الشتاء للشتاء المقبل.

وقال محسن أبو محمد أحد سكان قرية أبو هولي جنوب المدينة، أنه تم تخزين بعض البرك المائية الممزوجة بالطين، لسقي أشجار الزيتون والخوخ، فهي من الأشياء المفيدة للأشجار.

تعبئة خزانات المياه

وأضاف سليمان أبو عارف من جنوب رفح، أنه تم تعبئة خزانات المياه المنزلية الخاصة بمياه الشرب، فالعديد من أهالي سيناء يستخدمون مياه المطر للاستشفاء، سواء مرضى الكلى أو السكر والضغط وما شابه، بحسب معتقدمهم وتجربتهم في هذا الأمر.

بدوره قال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء في بيان له، إن الأمطار مفيدة للزراعات الخفيفة مثل الشعير والقمح، وأيضا للزيتون واشجار الخوخ.