«س» و«ج» حول من يحق له رد ضريبة القيمة المضافة؟.. 5 ضوابط تحدد

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص المدة الزمنية للرد بشرط استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وذلك حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الدخل القومي.

إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، الإجابة على أسئلة كل ما يتعلق بإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والمستندات المطلوبة، وفقًا لمصلحة الضرائب المصرية.

من یحق له طلب رد ضریبة القیمة المضافة؟

1- الضریبة السابق سدادھا أو تحمیلھا على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا.

2- الضریبة التي حُصّلت بطریق الخطأ.

3- الرصید الدائن الذي مر علیه أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة، وذلك في الأحوال الاتیة:

- اختلاف فئة الضریبة بین المدخلات والمخرجات.

- تراكم الضریبة على المخزون في حساب المسجل.

- البیع للجھات المعفاة المسموح قانونا بخصم الضریبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضریبة المباعة.

4- الضریبة السابق سدادھا على الأتوبیسات وسیارات الركوب، إذا كان استخدامھا ھو المنشأة المرخص به للمنشأة.

5- الضریبة التي یتحملھا شخص غیر مقیم مسجل بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط لأغراض تأدیة نشاطه داخل البلاد.

ما ھي المدة الزمنیة التي تستغرقھا إجراءات رد ضریبة القیمة المضافة؟

تستغرق إجراءات رد ضریبة القیمة المضافة مدة لا تزید عن 45 یوما من تاریخ استیفاء المستندات.

ما ھي المدة التي تستغرقھا مصلحة الضرائب لمراجعة طلب رد الضریبة؟

تلتزم مصلحة الضرائب باستلام طلبات رد الضریبة مرفقا بھا كل المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أیام عمل.

ما ھي الإجراءات التي تتخذھا وحدات مصلحة الضرائب حال عدم توافر المستندات لطلب رد الضریبة؟

في حالة عدم توافر كل المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضریبة، یتعین على المأموریة إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالھا، ویقوم طالب الرد بتوفیر ھذه المستندات خلال مدة أقصاھا عشرة أیام عمل من تاریخ إخطاره بالعلم.

ھل یتم احتساب المدة القانونیة للرد خلال مدة استكمال المستندات؟

لا یتم احتساب المدة القانونیة للرد وفقا لأحكام المادة القوانین الضریبیة خلال تلك المدة إلا بعد استكمال المستندات اللازمة للرد خلال المدة سالفة الذكر.