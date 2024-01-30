قصواء الخلالي: اتحاد الكرة استقر على إقالة فيتوريا في اجتماع طارئ غدا

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الشعب المصري ينتظر معرفة مصير اتحاد الكرة والمدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، مشيرًة إلى أن التساؤل الأبرز هو من يتحمل كارثة خروج المنتخب من أمم إفريقيا.

أوضحت «قصواء» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «cbc»، أن المصادر والأخبار تؤكد استقرار اتحاد الكرة على إقالة فيتوريا في اجتماعه الطارئ غدًا، واستمرار اتحاد الكرة دون استقالة رغم الخروج من أمم إفريقيا، لكي يستقر المشهد الرياضي بمصر.

تابعت «الخلالي» بأن المدير الفني لمنتخب مصر روى فيتوريا، قدم تقريرًا لاتحاد الكرة، قال فيه إن سبب خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا هو الرطوبة، وأنه تفاجأ بمستوى الرطوبة وتأثر اللاعبين بها، وهناك بعض المنتخبات العربية تأثرت أيضا، معلقة: «كلام ابن عم حديت».