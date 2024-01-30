القاتل الصامت.. احذر المكالمات الهاتفية الطويلة قد تسبب وفاتك

هل أنت ممن يستخدم هاتفه المحمول لفترات طويلة؟ لم نقصد فقط التصفح ومتابعة الأخبار التي تعد سمة أساسية للجميع، ولكن استقبال المكالمات بشكل خاص، والأحاديث الطويلة لساعات بالمكالمات الهاتفية؛ فهناك أمر خطير لا يمكن الاستهانة به، إذ يترك خلفه العديد من المخاطر الصحية التي تهدد حياتك.

القاتل الصامت.. احذر المكالمات الهاتفية الطويلة

وفقًا دراسة حديثة نشرتها صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن قضاء ساعات طويلة وبشكل مستمر في التحدث بالهواتف المحمولة يزيد من معدلات ضغط الدم المرتفع الذي قد يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة.

وشملت الدراسة 212 ألف شخص بريطاني، وتوصلت إلى أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مرتبط بشكل كبير بزيادة الوقت الذي يقضيه الأشخاص في مكالمات الهواتف المحمولة.

وأكدت الدراسة أن الذين أجروا مكالمات لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع، هم الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك بنسبة 12% مقارنة بالأشخاص الذين يقضون وقتا أقل في استخدام هواتفهم.

ماذا يحدث عند استخدام المكالمات الهاتفية 4 ساعات أسبوعيًا؟

ووفقًا لنتائج الدراسة، فإن قضاء أكثر من أربع ساعات في الأسبوع بالمكالمات الهاتفية يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك بنسبة 16%، بينما الأشخاص الذين يقضون 6 ساعات في التحدث هاتفيا أسبوعيا هم الأكثر عُرضة بنسبة 25%.

استخدام السماعات يقي من المخاطر

الجدير بالذكر أنه لم ينقضي الأمر على المكالمات الهاتفية فقط؛ بل التعرض لمستويات من طاقة الترددات الراديوية المنبعثة من الهواتف المحمولة؛ إذ تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

وتوصل الباحثون إلى أن ارتفاع ضغط الدم مرتبط بوضع الهواتف على الأذن مباشرة، ولم يحدث للذين استخدموا السماعات أو مكبرات الصوت.

كيف تصل المكالمات للإصابة بالقاتل الصامت

ووفقًا لنتائج الدراسة فإن الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو ما يسمى طبيًا بـ«القاتل الصامت» وهو حالة تؤثر على شرايين الجسم؛ إذ عادًة لا يكون له أعراض، ويتسبب في اندفاع الدم باتجاه جدران الشرايين بشكل عالي للغاية، وباستمرار، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر، إذ يصل الأمر في النهاية للتعرض للأزمات القلبية والسكتات الدماغية التي تودي بحياة المريض، وفقا لموقع «مايو كلينك» الطبي.