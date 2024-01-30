رد متعدد ومتدرج.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تبعات العملية على الحدود السورية الأردنية

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم، لشرح تبعات العملية التي جرت على الحدود السورية الأردنية، واستهدفت قاعدة أمريكية وأسقطت 3 جنود أمريكيين بالإضافة إلى 40 مصابا.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن البنتاجون كشف بعض التفاصيل عن كيفية اختراق المسيرة لهذه الدفاعات، وأنه لا يزال يجري تحقيقاته بشأن حدوث هذا الاختراق، والإجراءات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها لحماية قواتها في منطقة الشرق الأوسط، بجانب مسألة الرد الأمريكي على هذه الضربة.

وأشار إلى أن المتحدث باسم البنتاجون لم يسهب في الحديث عن طبيعة هذا الرد وتوقيته، حيث أنها معلومات شديدة الحساسية والسرية، والتي من المتوقع ألا يعلن عنها أحد في الوقت الراهن.

وأوضح أن التصريحات التي استطاع البعض الحصول عليها من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كانت مقتضبة للغاية حول الرد، والذي قال فيها إنه اتخذ قراره بشأن هذا الرد على الهجمات التي وقعت على القوات الأمريكية لكن يجب أن يكون هذا الرد متناسبا.

وأكد أن السيناريوهات للرد كثيرة للغاية، ولكن يجب التركيز على تصريحات مسؤول الاتصالات الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض جون كيربي، التي كانت تصريحاته مقتضبة لكنها أكثر تفصيلا فيما يخص طبيعة الرد والذي قال إن الرد سيكون متعددا ومتدرجا.