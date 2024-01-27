مصطفى شعبان يواصل تصوير مسلسل «المعلم» بأحد استوديوهات الجيزة

عاد المُخرج مرقس عادل، من إحدى لوكيشنات مسلسله «المعلم» بمحافظة السويس، والمقرر أن يشارك في الموسم الرمضاني المُقبل، وهو المسلسل الذي يلعب بطولته النجم مصطفى شعبان، ومن المقرر أن يُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

كواليس تصوير مسلسل المعلم

وقال مصدر من داخل المسلسل، أنّ التصوير انتقل أمس من السويس، إلى اللوكيشن الرئيسي باستوديو الأهرام، بمنطقة الهرم بالجيزة، إذ يشارك في التصوير مصطفى شعبان، وعدد من النجوم، على أن ينتقل مرة أخرى خلال الأيام المقبلة لتصوير بعض المشاهد الخارجية.

مسلسل «المعلم»، من بطولة مصطفى شعبان، سيد رجب، هاجر أحمد، سلوي عثمان، انتصار، أحمد بدر، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، من إنتاج سينرجي، وإخراج مرقس عادل.