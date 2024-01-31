سيد رجب: جبروت شخصيتي في «ليلة العيد» سببها براعة السيناريو

قال الفنان سيد رجب، إن «جبروت» الشخصية التي جسدها في فيلم ليلة العيد الذي لفت إليه الأنظار يرجع الفضل فيه إلى براعة السيناريو، لافتًا إلى أن كل مشكلة تناولها الفيلم تعد فيلما بمفردها.

وأضاف رجب خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «المخرج سامح عبد العزيز نجح في إخراج السيناريو وتكثيف المشكلات ولذلك خرجت قوية».

وتابع الفنان، أنه بتفكير بسيط سنجد أن الفيلم تناول مشكلات قائمة بالفعل في المجتمع، مثل المرأة المعيلة التي تعمل وتنفق على زوجها، ورؤية المجتمع للرياضة، وختان الفتيات والزواج المبكر وكل قضية من تلك القضايا هي قضية بمفردها.

وأوضح، أن القضية ليست في قهر المرأة لكن في ذكورية المجتمع الذي نعيش فيه دون أن يقصد الذكر، أما المرأة، فتتعامل على أنها مقهورة ولاتحاول المواجهة والرجل لا يحاول التنازل عن ماتربى عليه.

واستكمل، أن المرأة تدافع عن نفسها بشكل خاطيء وتضع أساس الدفاع أنها مظلومة ومقهورة ولدى تعاملها مع الرجل تستخدم القهر وبعض الكلمات المعسولة «عشان تشيل الظلم، وأنا مؤمن بأن الرجل متساوي مع المراة ولايختلفان».