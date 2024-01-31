موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 للمدارس الحكومية والخاصة

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، للطلاب في جميع المراحل التعليمية، وبدأت إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 27 من شهر يناير الجاري، ويكون موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 في الشهر المُقبل.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024

ويكون موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 بالنسبة للطلاب في جميع المراحل التعليمية يوم 10 من شهر فبراير المُقبل لطلاب المدارس والجامعات.

مواعيد بداية الفصل الدراسي الأول والثاني ثابتة

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لكل من طلاب المدارس والجامعات، على أن يكون موعد بداية الفصل الدراسي الأول والثاني ثابتة دون حدوث أي تعديل فيها.

وتنتهي إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس يوم 10 من شهر فبراير المُقبل بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة، واللغات، واللغات الرسمية، وذلك لكل المراحل التعليمية.

وبالنسبة للفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

وتكون امتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

كما يُخصص الأسبوع الأخير من العام الدراسي 2023-2024 للمراجعة.