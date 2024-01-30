نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد بعد تحذير «الأرصاد» من طقس الخميس

تشهد جميع أنحاء الجمهورية موجة برد قاسية، بسبب منخفض جوي شديد البرودة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب المحافظات، منذ أيام، ويشهد الأسبوع الجاري أجواء شتوية بامتياز، شديدة البرودة على معظم المحافظات، خاصة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس حتى الخميس المقبل.

الأرصاد: أمطار ودرجات حرارة منخفضة

وخلال هذه الفترة توجد تقلبات جوية شديدة، بحسب الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إذ تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وتصل لأقل من معدلاتها الطبيعية، مقارنة بالسنوات الماضية، من درجتين إلى 3، وخلال فترات الليل الأجواء تكون شديدة البرودة.

ويشهد الخميس المقبل انخفاضا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال النهار والليل، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 درجة، وهي الأقل حتى الآن في فصل الشتاء.

نصائح عند الخروج من المنزل خلال الطقس البارد

وفي تلك الأجواء التي تعيشها البلاد تزيد فرص الإصابة بنزلات البرد، خاصةً حال عدم الإلتزام بالملابس الثقيلة والصوف، وتقوية المناعة، وهناك بعض النصائح التي يجب وضعها في عين الاعتبار لتفادي الإصابة بأي برد أو إنتقال للفيروسات، وفقًا للدكتورة نهلة عبد الوهاب رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، لـ«الوطن»: «خلال هذه الفترة يجب التركيز على الأطعمة والمشروبات التي تحافظ على تعزيز صحة المناعة، والحرص على تناول المشروبات الدافئة باستمرار لتساعد الجسم على الحفاظ على درجة الحرارة، وعدم الشعور بالصعيق، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (C) بالزنك، وحال التواجد في المنزل يجب غلق جميع منافذ الهواء، والتهوية من وقت لآخر، لأن دخول الهواء البارد قد يسبب الإصابة بالبرد».

وتابعت: «عند الخروج من المنزل يحب الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة، وارتداء جاكيت ثقيل خلال ساعات الليل، وتغطية اليدين والجبين والقدمين، لأن هذه المناطق تنخفض حرارتها أسرع من غيرها، والحرص على تجنب الاتصال مع من يعانون من نزلات البرد أو المصابين بالفيروسات الموسمية، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس».