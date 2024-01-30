بعد تحذيرات الأرصاد من الطقس.. احمي نفسك في 4 خطوات

تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول الأمطار على عدد من المناطق في جمهورية مصر العربية، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فضلا عن نشاط للرياح في بعض المناطق الأخرى من الجمهورية.

احمي نفسك حال هطول الأمطار

ومن جانبه قال محمود شاهين، مدير عام التنبؤات المناخية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه مع هذه التقلبات في الأحوال الجوية، على المواطنين في الشوارع من توخي الحذر حتى لا يتعرضوا لأي نوع من أنواع الضرر نتيجة تلك التقلبات الجوية.

وأوضح أن هناك 4 إجراءات على المواطن الالتزام بها حتى يحمي نفسه من التعرض للخطر نتيجة التقلبات الجوية أثناء تواجدهم في الشوارع، يأتي في مقدمتها أنه في اوقات هطول الأمطار، والعواصف الرعدية، على المواطن تجنب الوقوف إلى جانب كابلات الكهرباء أو عواميد الإنارة وغيره من الأشياء التي تتصل بالكهرباء بشكل مباشر، وثاني إجراءات الحماية هي عدم التواجد بالقرب من الأشياء المرتفعة كلوحات الطرق حتى لا يتعرض المواطن للأذى إذا سقط إحداها.

الشبورة والعواصف الترابية

وفي حال تضمنت التقلبات الجوية وجود الشبورة وانعدام الرؤية، فعلى المواطنين الذين يستعملون المركبات، التوقف على جانب الطريق، وذلك لكل أنواع المركبات، وعدم مواصلة القيادة إلا في حال تحسنت الرؤية وخفت الشبورة، وذلك لحمايتهم من التعرض إلى حوادث الطرق بمختلف أنواعها نتيجة انخفاض الرؤية بسبب الشبورة أو انعدامها.

ولفت إلى التقلبات الجوية التي تشهد عواصف ترابية وغيره، ففي حال زيادة الأتربة الشديدة، على المواطن إذا كان موجود في الشارع، أن يلتزم بارتداء الكمامة على قدر المستطاع، وذلك بهدف حماية جهازه التنفسي من أي أضرار قد يتعرض لها نتيجة استنشاق الهواء المحمل بالأتربة، خاصة إذا كان المواطن يعاني من أي مرض من أمراض الجهاز التنفسي.