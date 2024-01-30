روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 5 محافظات

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في المحافظات، ظهور نتيجة نهاية الفصل الدراسي الأول 2024، عقب اعتمادها، وإعلانها، حيث المتوقع ظهور بعض النتائج خلال الساعات المقبلة، على البوابات الإلكترونية للمحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات بالاسم رقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات عقب اعتمادها من المحافظين بالاسم رقم الجلوس على البوابات الإلكترونية للمحافظات فور اعتمادها، وهي كالتالي:

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من هـنـا

- رابط نتيجة الشهادة الإعادية 2024 محافظة الإسماعيلية من هنـــــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعادية 2024 محافظة الفيوم من هنـــــا

مواصلة أعمال التصحيح والمراجعة في الشهادة الإعدادية 2024

وتواصل لجان النظام والمراقبة بالشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات، أعمال التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات، حيث انتهت محافظتي القاهرة والجيزة من اعتماد النتيجة، وجرى إعلانها في محافظة الجيزة، وسيتم إعلانها خلال الساعات المقبلة في محافظة القاهرة، على أن يجرى إعلانها تباعًا خلال الأيام المقبلة في باقي المحافظات.

طلاب الشهادة الإعدادية يختتمون امتحانات الترم الأول 2024

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، نهاية الأسبوع الماضي، في كافة المحافظات، حيث قد بدأت أعمال التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات.