كشفت الدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس جامعة الإسكندرية للتصنيف الدولي، تفاصيل إدراج 50 جامعة مصرية بتصنيف «ويبومتركس» للاستشهادات المرجعية بـ 2024، إذ أوضحت أنَّ هذا التصنيف واحد من التصنيفات التي بدأت عام 2004.

البحث العلمي

وأضافت بشرى سالم، خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» عبر «زووم»: «هذا التصنيف له اهتمام كبير بالنسبة للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي، لأن هذا التصنيف يعتمد على مجموعة من المعايير، وأهم هذه المعايير المحتوى العلمي والثقافي الموجود على الموقع الإلكتروني للجامعات، ويشكل ذلك 50% من هذا التصنيف، ويلى ذلك بعض المؤشرات الأخرى والتي أساسها البحث العلمي».

وتابعت: «يتمّ رصد عدد الأبحاث العلمية المنشورة في أعلى 10% من المجلات الدولية، ويقصد بها بعض الاستشهادات التي تحصل عليها الجامعات من خلال الأبحاث العلمية والأوراق العلمية التي تقدمها كل جامعة».

وأكملت: «هذا التصنيف يجمع ما بين الثقافة والمعرفة والبحث العلمي، وكل هذه المخرجات من الجامعة تكون موجودة على الموقع الإلكتروني للجامعة، وهو ما يشجع الثقافة المعرفية عبر الإنترنت والانفتاح المعرفي للجامعة بكل مخرجاتها».