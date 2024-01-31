«الكيلاني» تكشف تفاصيل تطور مسيرة «الثقافة» خلال 13 عاما.. من الارتباك إلى البريق

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنّ الشخصيات القريبة من العمل الإداري والثقافي تعلم جيدا أنّ هناك ما قبل 2011 وما بعدها، موضحة: «نحن غير منفصلين عن المجتمع، نحن جزءًا منه، فما طال أجهزة الدولة في تلك الفترة طال وزارة الثقافة أيضا».

وأضافت الكيلاني، خلال حوارها مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: «أحداث 2011 تسببت في حالة ارتباك شديدة للدولة على المستوى الثقافي ومختلف مناحي الحياة، والتي امتدت حتى 2014».

وتابعت وزيرة الثقافة: «بدأنا استعادة الدور الثقافي بالعمل الجاد على مدار سنوات، وبعد عام 2014 تحديدا أعدنا ترتيب الأوراق، فالثقافة ليست في معزل عما يحدث في المجتمع، ونعمل الآن في إطار سياسة الدولة، وأرى أنّ هناك إنجازات عديدة للوزارات الحكومية في مختلف القطاعات، ونحاول حاليا أن نضع الثقافة في المكانة التي تستحقها».