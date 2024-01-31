تعرف على أسعار الأدوات المدرسية قبل بداية الترم الثاني.. «الكراسة بـ6 جنيه»

أيام قليلة تفصل أولياء الأمور عن بدء الفصل الدراسي الثاني، ويتساءل عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن أسعار الأدوات المدرسية، وهل هناك أي تغيير في الأسعار مقارنة بالترم الماضي؟

قال علاء عادل، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إنه خلال الفترة الحالية هناك دعم كبير للصناعة المصرية الوطنية، وهو ما ساهم في تقليل كميات الأدوات المكتبية والمدرسية التي يتم استيرادها سنويا، حيث يتم حاليا استيراد ما يقرب من 30% فقط من الأدوات المدرسية من الخارج، مقابل إنتاج 70% من الأدوات المدرسية محليا.

أسعار الأدوات المدرسية في متناول أولياء الأمور

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الأدوات المدرسية تعتبر في متناول أيدي الجميع كما أنها متوفرة في الأسواق المحلية، موضحا أن الأسعار تختلف من مكان إلى آخر، وكذلك حسب الجودة والخامات والحجم.

وأوضح وكيل شعبة الأدوات المكتبية، أن متوسط سعر «دستة الكراسات الـ 28 ورقة» يصل إلى 60 جنيها، وتتكون الدستة الواحدة من 12 كراسة، وذلك لتجار الجملة، بينما يتراوح سعر بيع الكراسة الواحدة من 5 لـ 6 جنيها حسب كل منطقه، وتختلف أسعار الكشاكيل حسب النوع والجودة، ويصل سعر الدستة الواحدة للكشاكيل التي تتكون من 12 كشكولا إلى 70 جنيها، ويتكون الكشكول الواحد من 80 صفحة، أما سعر دسته الكشاكيل 100 صفحة يبلغ سعرها حوالي 90 جنيها، ويباع سعر الكشكول الواحد خارج الدستة بحوالي 7 جنيهات.

دستة الأقلام بـ30 جنيها

ولفت إلى أن سعر دستة الأقلام الجاف يصل إلى 30 جنيها، على أن يتم بيع القلم الواحد بـ 3.5 جنيه، ويبلغ سعر دستة الأقلام الرصاص حوالي 24 جنيها وسعر القلم خارج الدستة 3 جنيهات.

وأوضح أنه بالنسبة لأسعار ورق الطباعة فيتراوح سعر الرزمة بين 135 إلى 140 جنيها قابل للزيادة حسب الوزن لكل رزمة.