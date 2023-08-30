شعبة الأدوات المكتبية: تخفيضات تصل إلى 50% في معارض أهلا مدارس

أكد بركات صفا عضو شعبة الأدوات المكتبية على اعتياد شعبته توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بتنظيم معارض «أهلاً مدارس» لاستطاعتها جمع أكبر عدد من المنتجين ومستوردي السلع.

أسعار الأدوات المدرسية

وأضاف «صفا» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ انخفاض أسعار الأدوات المدرسية والمكتبية بـ معارض أهلا مدارس يرجع إلى تقديم السلعة للجمهور بدون «الوسيط»، سواء تاجر الجملة أو التجزئة لتصل إلى المستهلك في النهاية بسعر بيع المصنع أو المستورد.

معارض أهلا مدارس 2023.. وتخفيضات تصل لـ 50%

وتابع عضو شعبة الأدوات المكتبية، أنَّ وزارة التموين تؤدي دورها بتحمل تكاليف المعارض، والتجار يشاركون بمنتجاتهم بالمعرض بتخفيضات لتتناسب أسعار المنتجات مع الظروف والأوضاع الحالية في ظل أزمة تضخم عالمية، كاشفاً أنَّ التخفيضات قد تصل إلى 40 بل و50% عن المعروض بأسواق التجزئة، بالنظر إلى السنوات السابقة للمعرض.

دعم المستهلك وتخفيض الأسعار

واستطرد «صفا»، أنَّ كافة التجار والمنتجين يحاولون دعم المستهلك في هذه الفترة، دخول المدارس، للمساهمة مع الدولة في توصيل المنتج للمواطن بأسعار رخيصة، موضحاً أنه مقارنة بأسعار العام الماضي، فأسعار المنتجات ارتفعت نتيجة انخفاض القوة الشرائية للجنيه.

المنتج المحلي

وأشار إلى أنَّ المنتج المحلي 80% من مستلزمات الإنتاج المكونة له مستوردة وبالتالي سعر الدولار أثر حتى على أسعار المنتجات محلية الصنع، قائلاً: «المصانع داخل مصر تحاول قدر الإمكان التقليل من ربحيتها عبر تقليل النفقات والتكاليف للوصول بسعر المنتج النهائي إلى المستهلك بأقل قدر ممكنۛ».

معرض أهلا مدارس الرئيسي

وكانت وزارة التموين قد كشفت أنه جاري بالفعل الإعداد لافتتاح معرض «أهلا مدارس» الرئيسي هذا العام، من خلال مجموعة شراكات مع كبرى الشركات المنتجة لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة للطلبة والطالبات، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لنشر فروع لهذا المعرض في كافة المحافظات.

بدء العام الدراسي الجديد

ويستعد الأهالي لاستقبال عام دراسي جديد، يبدأ في 30 سبتمبر 2023، أي نهاية الشهر المقبل، وإعداد الأهالي خلال هذه الفترة شراء المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، في إطار الاستعداد للدراسة.