شعبة الأدوات المكتبية حول أسعار مستلزمات المدارس: متوافرة بالأسواق

تستعد كافة البيوت المصرية الفترة الحالية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 وذلك من خلال شراء المستلزمات المكتبية التي يحتاجها كل طالب، حيث بدأ توافد أولياء الأمور على الشراء وقد تختلف الأسعار حسب كل منطقة ومكتبة.

توقعات بزيادة الإقبال على الشراء

وقال علاء عادل، سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن الأسواق المصرية تتمتع حالياً بوفرة فيما يخص كافة الأدوات المكتبية التي يحتاجها الطلاب، مع بدء دخول المدارس، حيث أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمكتبة التي يريد المواطن الشراء منها.

وأضاف عادل في تصريحات لـ«الوطن» أن شهر سبتمبر من كل عام يشهد استعدادات خاصة وذلك لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، من خلال شراء ما يحتاجونة من مستلزمات مكتبية حيث بدأ إقبال المواطنين حالياً على الشراء استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023 والمقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر الجاري، في ظل أن هناك توقعات بازدياد الإقبال على الشراء الفترة المقبلة.

أسعار الأدوات المكتبية في الأسواق

وفي السياق ذاته، قال أحمد حامد، أحد تجار الجملة في منطقة الفجالة، إن أسعار الأدوات المكتبية تختلف حسب كل منطقة، كما تختلف الأسعار أيضاً وفقاً لكل نوع، وبالنسبة لسعر علبة الأقلام الجاف تتراوح بين 35 و65 جنيهاً، فيما يتراوح سعر الأقلام الرصاص بين 24 و55 جنيهاً.

وأضاف «حامد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر البراية المكتبية يبلغ 3 جنيهات، والأستيكة 2 جنيه، فيما يبلغ سعر الكشكول في الأسواق 7.5 جنيهات، وتباع المسطرة بسعر 10 جنيهات، كما يتراوح سعر «اللنش بوكس» بين 20 و 25 جنيهاً، ويتراوح سعر الجلاد بين 3 و8 جنيهات.