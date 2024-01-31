ماذا تفعل للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية في الشتاء؟

حذّر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من انتشار بعض الفيروسات التنفسية خلال هذه الفترة من السنة، مشددًا على ضرورة أخذ لقاحي الإنفلونزا وكورونا، للوقاية من الإصابة بالفيروسات الشتوية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN»، أن الوقت لم يفت بعد لتناول التطعيمات الشتوية، خاصة وأن الفترة المقبلة ستكون صعبة فيما يتعلق بالبرد.

أكثر اللقاحات فعالية

وأضاف أن لقاح الإنفلونزا هو أكثر اللقاحات فعالية في الوقاية من هذا المرض، إذ يوفر حماية تصل إلى 70%، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا تنتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء، ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

وشدد على ضرورة أن يحرص المصاب على اتباع بروتوكول العلاج الذي وصفه الطبيب له، لتقليل فرص زيادة حدة الأعراض، لافتًا إلى أن هذه البروتوكولات عادة ما تتضمن مضادات حيوية وأدوية مضادة للالتهابات وأدوية مسكنة للألم.

وشدد استشاري الحساسية والمناعة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض التنفسية، مثل ارتداء الكمامة والنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.