موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في المنوفية.. باق أيام

كشفت المنطقة الأزهرية في محافظة المنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024، وذلك بعد انتهاء الامتحانات يوم 23 يناير الجاري.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

وقال الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، إن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024، سيكون نهاية هذا الأسبوع أو كحد أقصى بداية الأسبوع المقبل.

وتابع «الصباغ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتابع باستمرار عملية تصحيح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمقر معهد فتيات شبين الكوم النموذجي، للوقوف على انتظام أعمال التصحيح، مشددا على المعلمين والمقدرين اعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول أثناء عملية التصحيح لإعطاء جميع الطلاب حقوقهم.

إجازة نصف العام

الجدير بالذكر أن إجازة نصف العام الدراسي بدأت يوم 27 يناير الماضي بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتستمر لمدة 14 يوم على أن تنتهي يوم 9 فبراير المقبل، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير.