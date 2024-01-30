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«تعليم المنوفية»: ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأسبوع المقبل

كتب:

عصام علم الدين
10:20 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
امتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات الفصل الدراسي الأول

يترقب أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية ظهور النتيجة للاطمئنان على أبنائهم، ويبحثون عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في المنوفية سيكون إما يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وتابع «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات نهاية الأسبوع الجاري، وبعد ذلك يعقبها 3 أيام للمراجعة النهائية ورصد الدرجات، ومن ثم اعتمادها وظهورها وتوزيعها إلى المدارس.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية يوم 24 يناير الماضي، بعد بدايتها يوم 3 يناير، وبعد ذلك بدأت إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير الماضي، ومن المقرر استمرارها لمدة أسبوعين على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير المقبل.

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