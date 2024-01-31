ما يعادل 400 ألف جنيه.. حدود استخدام كارت بنك مصر الجديد بالدولار

يقدم بنك مصر حاليًا بطاقة جديدة بالدولار يمكن الحصول عليها في حال فتح حساب بالدولار سواء توفير أو جاري، ويطلق عليها اسم بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار، ويمكن استخدام كارت بنك مصر بالدولار في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، نرصد في السطور التالية حدود الاستخدام داخل وخارج مصر.

حدود استخدام كارت بنك مصر الجديدة بالدولار

- حدود استخدام كارت بنك مصر، في الشراء من خلال شبكة الإنترنت داخل مصر، يكون ما يعادل 400 ألف جنيه شهريًا، وحد أقصى 8 مرات يوميًا.

- وعن حد الاستخدام من الإنترنت خارج مصر، هو أيضًا ما يعادل 400 ألف جنيه شهريًا، ولكن بحد أقصى 5 مرات يوميًا.

- وبالنسبة لحد استخدام للشراء داخل مصر، يكون بدون حد أقصى في اليوم الواحد.

حدود الشراء خارج مصر

- وعن الشراء خارج مصر بالدولار، 20 ألف دولار شهريًا، 5 آلاف دولار يوميًا.

- ويكون السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، 20 ألق جنيه كحد أقصى في اليوم الواحد، وحد أقصى 12 مرة يوميًا، والسحب النقدي من ماكينات POS، 150 ألف جنيه يوميًا، والسحب النقدي خارج مصر «POS وATM»، يكون 2000 دولار شهريًا/ و1000 دولار يوميًا.