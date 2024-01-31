محطة مياه روض الفرج تستقبل وفدا من الكوادر الطبية الإفريقية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه في إطار استقبال محطة مياه روض الفرج وفداً من الكوادر الطبية ببعض الدول الإفريقية «غانا – جيبوتي – نيجيريا – جنوب السودان – سيراليون – غينيا – زامبيا»، ضمن البرنامج التدريبي الثلاثي بين كلية الطب بجامعة عين شمس وهيئة التعاون اليابانية «جايكا» والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين

وأشارت القابضة لمياه الشرب في بيان، أن الزيارة بدأت بعرض تقديمي يوضح إمكانات شركة مياه الشرب بالقاهرة وحجم إنتاج المياه، تبع ذلك جولة ميدانية بمراحل إنتاج المياه بالمحطة بداية من مأخذ المحطة ومروراً بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه، ثم معمل تعقيم وتطهير المحطة، واختتمت الزيارة بشرح لمنظومة التحكم المركزي (SCADA System).

عدد المستفيدين من خدمات المحطة

تعد محطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة، حيث دخلت الخدمة عام 1903 وكانت تعتمد على مياه الآبار الأرتوازية في بداية نشأتها، وتبلغ مساحتها 25 فدانا، وتصل طاقتها التصميمية 850 ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من خدمات المحطة ما يقرب من 4 ملايين نسمة بمناطق السيدة زينب والأباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوي والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية والزمالك.

نقل الخبرات المستخدمة داخل الشركة

من جهته، أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة ترحب بأي تعاون مع أشقائنا بالدول الإفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة، مما له الأثر في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية، وقد عبر أعضاء الوفد الزائر في نهاية الزيارة عن إعجابهم وامتنانهم لما لقوه من ترحاب وحفاوة في الاستقبال، كما أشادوا من خلال تعليقاتهم بالتطور التكنولوجي الذي لمسوه في منظومة إدارة محطات المياه التابعة للشركة.