خدمات تقدمها شركة المياه للمواطنين.. اعرفها

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء الواقعة بنطاق عملها للمواطنين.

خدمات تقدمها فروع خدمة العملاء للمحافظة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنها تقدم الخدمات التالية:

يتم التعاقد على العديد من الخدمات المتعلقة بالعدادات والمياه والصرف الصحي، مثل استقبال الشكاوى وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع والاستعلام عن الفواتير وسدادها. كما يتم تقديم خدمات أخرى مثل استبدال العدادات العاطلة وإصلاح وصيانة العدادات الميكانيكية والكترونية ومسبقة الدفع.

يمكن للعملاء التعاقد على خدمات أخرى مثل الحصول على عداد مياه جديد والتصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل صرف صحي وتغيير اسم المتعاقد محل الاشتراك، وفحص ومعايرة العداد وتعديل أو استبدال وصلة مياه أو صرف صحي.

كما يتم توفير خدمة إضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعي وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه وحل جميع المشكلات التجارية التي قد تواجه العملاء.

عناوين مقرات فروع خدمة العملاء بالمحافظة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر المنشور عناوين ومقرات فروع خدمة العملاء التابعة لها والتي تغطي انحاء المحافظة كالتالي:

- مركز خدمة العملاء بمدينة شبين الكوم «مدينة»

بمقر ايرادات فرع شبين الكوم - شارع جمال عبد الناصر بعد المطحن اول طريق الباجور

- مركز خدمة العملاء بمدينة شبين الكوم «قري»

بمقر ايرادات فرع شبين الكوم - شارع جمال عبد الناصر بعد المطحن اول طريق الباجور

- مركز خدمة عملاء شبين الكوم «متنقل»

طريق ميت خاقان الزراعي خلف مدرسة صلاح الدين خطاب الاعدادية امام محطة الصرف الصحي

مركز خدمة العملاء بالباتنون

- محطة صرف رقم 5 بالباتنون

مركز خدمة العملاء اصطباري

- المحطة المرشحة الجديدة باصطباري

- محطة خدمة عملاء بركة السبع

بمقر فرع بركة السبع بجوار مكتب البريد بشارع النصر

- محطة خدمة عملاء تلا

- بمقر فرع تلا - ترعة البتانونية البر الغربي بجوار شبكة الكهرباء

- مركز خدمة عملاء الشهداء

- بمقر فرع الشهداء بشارع جسر السمسمية الغربي

- مركز خدمة عملاء منوف

- بمقر فرع منوف بطريق سرس بجوار مبني الري

- مركز خدمة عملاء سرس الليان

- سرس الليان امام مستشفي الكلي داخل محطة الصرف رقم 1

- مركز خدمة عملاء قويسنا

- بمقر ايرادات فرع قويسنا علي طريق قويسنا السريع

- مركز خدمة عملاء السادات

- مركز السادات - الطرانة

- مركز خدمة عملاء الباجور

- بمقر الشركة بالباجور

- مركز خدمة عملاء اشمون

- بمقر فرع الشركة بأشمون