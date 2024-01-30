وزير التعليم: تحويل مدارس STEM إلى STEAM بغرض إدخال الفنون

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تحويل مدارس STEM إلى STEAM بغرض دخول الفنون، بالإضافة إلى الجوانب الإبداعية، والقيم، والابداع.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر اليوم الثاني نظام التعليم المصري stem، أننا لدينا نماذج مبهرة من طلاب مدارس المتفوقين، مضيفا: «بلاش نفرط في هؤلاء الطلاب، والقنوات والصحافة تتكلم معاهم لعرض مشاريعهم وهم يستحقون أن نهتم بهم».

وأضاف أن الحفظ والتكرار لم يعد الهدف من التعلم، وجاءت التكنولوجيا لتساعد الطالب علي انتاج المعرفة والمعلومات، وهذا هو أساس الدراسة في مدارس stem، لا يوجد كتاب مدرسي بل يبحث الطالب علي المعلومة.