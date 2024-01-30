رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير التعليم: تحويل مدارس STEM إلى STEAM بغرض إدخال الفنون

كتب:

أميرة فكري
02:13 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
رضا حجازي

رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تحويل مدارس STEM إلى STEAM بغرض دخول الفنون، بالإضافة إلى الجوانب الإبداعية، والقيم، والابداع.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر اليوم الثاني نظام التعليم المصري stem، أننا لدينا نماذج مبهرة من طلاب مدارس المتفوقين، مضيفا: «بلاش نفرط في هؤلاء الطلاب، والقنوات والصحافة تتكلم معاهم لعرض مشاريعهم وهم يستحقون أن نهتم بهم».

وأضاف أن الحفظ والتكرار لم يعد الهدف من التعلم، وجاءت التكنولوجيا لتساعد الطالب علي انتاج المعرفة والمعلومات، وهذا هو أساس الدراسة في مدارس stem، لا يوجد كتاب مدرسي بل يبحث الطالب علي المعلومة.

اقرأ المزيد:

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024.. عبر بوابة الحكومة المصرية

وظائف التربية والتعليم 2024.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

وظائف التربية والتعليم 2024.. رابط التقديم والشروط المطلوبة

كيفية التسجيل في وظائف التربية والتعليم 2024.. إليك الطريقة

«معلمين قنا» تكرم قيادات التربية والتعليم لنجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية
بقلم أميرة فكري