هل تدخل أمريكا الحرب قريبا؟.. بايدن يظهر بالزي العسكري المموه

لقطات عديدة انتشرت للرئيس الأمريكي جو بايدن بالزي العسكري، مقترنة بمجموعة من التعليقات التي تزعم ظهوره في غرفة العمليات وسط توترات بالشرق الأوسط في أعقاب الهجوم بطائرة بدون طيار على جنود أمريكيين، لكن في حقيقة الأمر أن تلك اللقطات مزيفة وليست حقيقة، بحسب ما كشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

حقيقة ظهور بايدن بالزي العسكري

وكشفت الصحيفة الأمريكية، إن اللقطات المنتشرة أظهرت «بايدن» يرتدي زيًا مموهًا ويجلس على مكتب مع مستشارين في محاولة واضحة ترتبط بإظهار الولايات المتحدة بأنها على وشك الحرب، لكن تبين أنها معدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي حيث الاعتماد على التزييفات العمقة.

وحاولت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية التواصل مع البيت الأبيض ومنصة X التي انتشرت عليها لقطات بايدن بالزي العسكري، لكن لم يظهر أي تعليق حتى الآن.

تعليقات حول لقطات بايدن بالزي العسكري

وجاءت مجموعة من التعليقات حول ظهور بايدن بالزي العسكري عبر منصة التدوينات القصيرة X، منها: «القائد العام يخطط للضربات المدمرة القادمة ضد أعداء أمريكا»، فيما دون آخر: «هذا لا يمكن أن يكون حقيقيا».

وكشف عدد من رواد السوشيال ميديا، عدد من العلامات التي تظهر تزييف الصور أو معالجتها بأدوات الذكاء الاصطناعي، منها منطقة يد الرئيس في الصورة، والتي كانت تختلف في دقتها عن بقية أنحاء الصورة.

ومن المعروف أن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية حتى ذوي الخلفيات العسكرية قد امتنعوا عن الظهور بالزي العسكري وذلك أثناء فترة توليهم منصب رئيس أمريكا، حيث ذلك تقليد يعود إلى مبدأ المدنية والديمقراطية وذلك منذ فترة تولي الرئيس جورج واشنطن، نهاية القرن الـ18.

وجورج واشنطن، يعد أول رئيس للولايات المتحدة، وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، كان خصمًا للانفصاليين وقاد التمرد الذي انتهى بإعلان انفصال الولايات المتحدة عن بريطانيا في 4 يوليو 1776، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».