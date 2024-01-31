أول تعليق للفنان محيي إسماعيل بعد انسحابه للمرة الثانية من معرض الكتاب

‎موقف محرج تعرض له الفنان محيي إسماعيل في معرض الكتاب، أدى إلى انسحابه من المشاركة في الندوات للمرة الثانية، معتبرا ما حدث إهانة في حقه وعدم تقدير له، وهو ما جعل اسمه يتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، ليتساءل الجمهور ماذا حدث؟.

ماذا حدث لمحيي إسماعيل داخل معرض الكتاب؟

وخلال توقيع محيي إسماعيل أحد إصداراته الخاصة في معرض الكتاب، لم يجد أحدا يشاركه توقيع إصداره الجديد، ما اعتبره إهانة في حقه وهو ما يعطيه الحق في الانسحاب، إذ فوجئ بخلو القاعة من الحضور ليقرر المغادرة.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي انسحب فيها محيي إسماعيل من معرض الكتاب، فقد تعرض لنفس الموقف في الدورة الـ53 من المعرض، إذ انسحب من ندوة «200 عام على ميلاد دستويفسكي»، بعدما تفاجأ بخلو القاعة من الجمهور.

«الوطن»، تواصلت مع محيي إسماعيل، إلا أنه رفض التعليق في الوقت الحالي: «أنا نايم وتعبان ومش هقدر اتكلم دلوقتي»، وذلك عقب تعرضه لموقف محرج في المعرض.

آخر ظهور لمحيي إسماعيل

يذكر أن آخر ظهور لمحيي إسماعيل، كان خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ77، في نوفمبر الماضي، إذ دّون على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «نفسي المليار واحد اللي بيحبوني يزيدوا واحد كمان».

وانطلقت عاليات معرض الكتاب قبل أيام عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي للمعرض، حيث يشهد إقبالا كبيرا من قبل الجمهور، لاحتوائه على مئات الآلاف من الكتب، فضلا عن الكثير من الندوات والفعاليات بمشاركة 1200 ناشر، حيث يعتبر نقطة التقاء سنوية في العاصمة القاهرة، إذ يجمع محبي الثقافة والمتخصصين والدارسين وذوي الهمم من كل أنحاء العالم، وتبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات للفرد الواحد، ويقدم مجموعة خدمات للزوار، بينها توصيل الكتب لهم عبر البريد المصري.