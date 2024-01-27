«آي صاغة» توقع برتوكول مع جامعة حلوان لتسويق أعمال الطلاب عبر المنصة

وقَّعت منصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات بروتوكول تعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، لتسويق أعمال الطلاب والخريجين من الحلي والمجوهرات عبر منصتها.

تم توقيع البروتوكول من جانب الجامعة برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وقد وقع البروتوكول من جانب الجامعة، الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والمدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتجارة الذهب والمجوهرات، وحضر التوقيع، الدكتور أحمد محمود رئيس قسم المعادن والحلي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم المعادن والحلي بكلية الفنون التطبيقية، من بينهم الدكتور رجب عميش، والدكتور محمد شهدي، والدكتورة سلوى حسن، والدكتورة عايدو الريفي.

وأضاف أن الجامعة وقَّعت بروتوكول تعاون يتضمَّن توفير فرص تدريبية للطلاب بقسم المعادن والحلي، وفرص للتوظيف للخريجين بشركة سليمة جولد، وفرص تسويقية لأعمال الطلاب والخريجين، في إطار ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، في ظل الإمكانيات المحدودة بالعملية التعليمية، والتي يقابلها طفرة في صناعة الذهب والمجوهرات يستطيع القطاع الخاص توفيرها للطلاب، بما يحقق جودة العملية التعليمية، ويطور صناعة الذهب والمجوهرات في مصر.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن المسؤولية المجتمعية تعد جزءًا من منظومة اقتصاد السوق الاجتماعية، كما أنها تسهم في إعادة التوزيع في صالح الإنصاف، وتأتي كذلك في إطار التنسيق مع دور الدولة في تعظيم الموارد، وتسهم في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية.

أضاف، أن منصة « آي صاغة»، ستوفر مساحة مجانية لتسويق الأعمال المتميزة من طلاب وخريجي قسم المعادن والحلي بكلية الفنون التطبيقية، لتكن المنصة وجهتهم مع الجماهير، خاصة وأن حجم زيارات المنصة تجاوز 65 مليون زيارة في العام الماضي، وهو في إطار دعم الطلاب والخريجين وتعريف المجتمع المصري والعربي بهم، حتى يستطيعوا الحصول على فرص عمل مناسبة أو تأسيس مشاريع خاصة بهم.

وقال الدكتور محمود أحمد، رئيس قسم المعادن والحلي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، إن الجامعة تسعى لمشاركة القطاع الخاص في دعم المنظومة التعليمية، وتوفير فرص لتدريب الطلاب، بجانب توفير فرص عمل للمتميزين.

وأضاف، أن الجامعة تحاول مشاركة القطاع الخاص في توفير فرص تدريبية للطلاب، وفرص لتوظيف للخريجين، بالإضافة إلى فرص تسويقية لأعمال الطلاب والخريجين، في إطار ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، لاسيما في ظل ضعف إمكانيات المنظومة التعليمية، والتي يقابلها طفرة في صناعة الذهب والمجوهرات يستطيع القطاع الخاص توفيرها للطلاب، بما يحقق جودة العملية التعليمية، ويطور صناعة الذهب والمجوهرات في مصر.