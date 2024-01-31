مراسل «إكسترا نيوز»: معرض الكتاب يسجل رقما قياسيا جديدا في الإقبال

أشاد أحمد نبيل، مراسل «إكسترا نيوز» من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض خلال اليام الماضية، موضحا أنه أغلق أبوابه أمس برقم استثنائي، إذ وصل عدد الزوار في يوم واحد إلى نحو 355 ألفا و201 زائر.

وأضاف أنه بإضافة هذا الرقم لمجمع الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالنسبة للأيام الستة الماضية، يصل أعداد الزائرين إلى مليون و993 ألف زائر.

وأشار إلى أن البيان الصادر من وزارة الثقافة أكد أن المعرض في أيامه الـ6 الماضية اقترب من كسر حاجز 2 مليون، وهو رقم استثنائي آخر إحصاء بالنسبة للأعوام الماضية.