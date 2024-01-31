«القاهرة الإخبارية» ترصد حجم إقبال المواطنين على معرض الكتاب (فيديو)

كشفت قناة «القاهرة الإخبارية» حجم إقبال الجمهور على معرض الكتاب، من خلال تقرير بعنوان «أكبر معرض في الشرق الأوسط.. فعاليات ثقافية متنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب».

وأشار التقرير إلى أن معرض الكتاب يعد نقطة التقاء سنوية في العاصمة القاهرة، إذ يجمع محبي الثقافة والمتخصصين والدارسين وذوي الهمم من كل أنحاء العالم.

وأضاف: «بمجرد دخولك جناحا معينا لدولة ما؛ تزور هذا البلد وتتذوق ثقافتها وتاريخها من خلال آلاف الكتب والروايات والندوات والقصص، لتبني جسورا ثقافية بمشاكة دولية عربية».

وأوضح أن الذهاب لمعرض الكتاب حدث دولي وعربي، يجذب جمهوره منذ اليوم الأول بإحصاءات أولية تجاوزت المليون زائر.