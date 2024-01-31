الكنائس المصرية تشارك في معرض الكتاب.. فعاليات وخصومات على الكتب

تشارك الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، والأسقفية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشاركة بكتب دينية وطقسية وتعليمية للأطفال بالإضافة إلى أنشطة في جناح كل كنيسة وعروض على الكتب.

الكنيسة الأسقفية في معرض الكتاب

,أعلنت الكنيسة الأسقفية عن مشاركتها في الدورة الـ55 من معرض الكتاب مجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة، إذ تعرض دار النشر الأسقفية في جناحها بالمعرض كتب «المحبة الأبدية»، «المسيحية المبكرة في ليبيا»، «اعترافات القديس أغسطينوس»ن مقدمة خصومات على الكتب تصل إلى 20%.

مشاركة الكنيسة الأرثوذكسية في معرض الكتاب

وتشارك مكتبة أسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في معرض الكتاب في صالة 2 جناح A6، عدد من الموسوعات دراسات العقيدة القبطية الأرثوذكسية مكونة من 5 مجلدات بخصومات تصل إلى 20%، وتضمن الكتب المعروضة مجموعة تربية أسرية، سلسلة أدبية وشعر، مجموعة نبذات شبابية.

وأعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن مشاركته في معرض الكتاب في دورته الـ 55، ويتواجد المركز في صالة 1، جناح B34 من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا، والخميس والجمعة حتى الساعة التاسعة مساء.

فيما شاركت الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في دار لوغوس، البابعة للبطريركية الأقباط الكاثوليك في معرض الكتاب للعام الخامس حيث تتواجد في صالة 1 جناح C2، ويفتح الجناح أبوابه أمام الزوار أيام من السبت إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءاً، يومي الخميس، والجمعة: من العاشرة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً.

وشاركت الكنيسة الإنجيلية في معرض الكتاب ممثلة في دار الثقافة للنشر التابعة لها، حيث في صالة 2 جناح C5 والتي تقدم عدد من الفعاليات والعروض والخصومات على الكتب الصادرة عنها.