«الصحفيين» تكشف سبب تأجيل استلام وحدات العلمين الجديدة

ذكرت نقابة الصحفيين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ قرار جهاز مدينة العلمين الجديدة بشأن تأجيل استلام الوحدات السكنية المخصصة لنقابة الصحفيين، تأتي تزامنا مع استكمال بعض المتقدمين للحصول على وحدات، الأوراق المطلوبة وفتح الحساب.

تأجيل تسليم وحدات الصحفيين بالعلمين الجديدة

وأوضحت نقابة الصحفيين في منشورها، أنّ تأجيل موعد استلام الوحدات السكنية المخصصة للصحفين في مدينة العلمين الجديدة، جاء بسبب استكمال أعمال التشطيبات حول العمارات المخصصة للنقابة، وبالتالي لن يتمكن جهاز العلمين الجديدة من تسليم الوحدات قبل الانتهاء من الأعمال.

ولفتت النقابة إلى أنّ هناك عددا من الصحفيين المتقدمين للوحدات ما زالوا في مرحلة استكمال بعض الأوراق المطلوبة، وأبرزها إجراءات فتح الحساب واستخراج دفتر الشيكات ببنك التعمير والإسكان فرع العلمين الجديدة.

موعد استخراج دفتر الشيكات

وأكدت النقابة أنّ هناك مواعيد محددة لإنهاء استخراج دفتر الشيكات سالف الذكر من أجل استلام وحدات العلمين الجديدة، وتتلخص فيما يلي.

أولا سكن مصر: بداية من 28 يناير إلى 11 فبراير 2024

ثانيا الإسكان المتميز: بداية من 12 فبراير وحتى 26 يناير 2024

على أن يكون سداد دفعة الاستلام ووديعة الصيانة ورسوم العقد عند تحديد موعد استلام الوحدة الذي سيعلن عنه لاحقا.