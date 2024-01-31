ظهور قوس قزح في سماء الإسكندرية بعد توقف الأمطار الغزيرة (صور)

سطع قوس قزح في سماء الإسكندرية منذ قليل، وذلك بعد توقف سقوط أمطار غزيرة ثلجية على المدينة الساحلية، منذ أمس والتي استمرت خلال فجر وصباح اليوم، الأمر الذي أعطى جمالا ورونقا للمدينة الساحلية بالتحديد بالقرب من قصر المنتزه.

وبحسب بيان الصرف الصحي في الإسكندرية، فإنّهم رصدوا ظهور قوس قزح في سماء الإسكندرية بعد توقف الأمطار الغزيرة الثلجية منذ قليل ليسطع قوس القزح في السماء وبدأ ظهور الشمس التي غابت بسبب السحب الكثيفة منذ أمس.

وضع أمطار الإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي أنَّ الأمطار ضربت الإسكندرية منذ أمس بغزارة صحبها حبات برد مساءاً واستمرت على ذات النهج فجر اليوم حتى الصباح، ما تبعه تواجد سيارات ومعدات الصرف الصحي للتعامل معها.

التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه تم نشر أكثر 180 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع أمطار الإسكندرية خلال ذلك المنخفض الجوي.

وأكد أنَّ المتابعة مستمرة على مدار الساعة، من أجل تسهيل حركة المواطنين وإزاحة أي تجمعات مياه من النقاط الساخنة.