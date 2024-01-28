قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن قطع المياه غدا الاثنين لمدة 6 ساعات على فترتين في بعض قرى ميت غمر، بسبب القيام ببعض أعمال الصيانة.

قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية غدا

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يجري قطع المياه عن بعض المناطق في مركز ميت غمر من الساعة 10 صباحا حتى 1 مساء، في قرية البوها، ومن الساعة 2 مساء حتى 5 مساء بقرية سنفا.

سبب قطع المياه بمحافظة الدقهلية غدا

وأضافت «مياه الدقهلية»، أنه سيتم قطع المياه في قرى ميت غمر غدا، بسبب قيام الشركة بأعمال ربط محطة مياه ميت غمر السطحية على المحطات الارتوازية، مطالبة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.