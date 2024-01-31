قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة الجمعة المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق «منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم»، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءا من العاشرة مساء الجمعة المقبل وحتى الثامنة صباح السبت.

سبب انقطاع المياه بمناطق الجيزة

وأرجعت الشركة في بيان، سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خطوط مياه قطر 800 مليمتر، 280 مليمتر، المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.