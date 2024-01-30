قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية يومي الأربعاء والخميس.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قطع المياه عن بعض المناطق في مركز ميت غمر يومي الأربعاء والخميس 31 يناير و1 فبراير بسبب تنفيذ أعمال التطوير.

قطع المياه بالدقهلية الأربعاء لمدة 5 ساعات

وأشارت شركة مياه الدقهلية إلى أنه يجري قطع المياه يوم الأربعاء 31 يناير في بعض المناطق في ميت غمر في قرية كوم النور من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 مساء، لقيام الشركة بأعمال ربط محطة مياه ميت غمر السطحية على المحطات الارتوازية.

قطع المياه بالدقهلية الخميس لمدة ساعتين

وأضافت أنه يجري قطع المياه يوم الخميس من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 10 صباحا علي بعض المناطق في ميت غمر في قرية بشلا للقيام بأعمال ربط محطة مياه ميت غمر السطحية على المحطات الارتوازية.

وناشدت الشركة المواطنين في المناطق التي يجري القطع بها سواء يوم الأربعاء أو يوم الخميس، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب علي فترات قطع المياه.