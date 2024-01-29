قطع وضعف المياه عن 23 منطقة في 4 محافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع وضعف المياه عن 23 منطقة في عدد من الشركات التابعة لها بمحافظات «الفيوم - القاهرة - أسيوط - الدقهلية» للقيام بأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم قطع المياه عن مدينة سنورس و5 مناطق تابعة لها هي: «مدينة سنورس بأكملها ومنشاة بني عتمان والعزب التابعة لها ومنشأة سنورس والعزب التابعة لها وقرية جبلة وتوابعها وخط الشوبك وخط الرفيع»، لمدة 12 ساعة تبدأ من الخامسة مساء اليوم وحتى الخامسة من صباح غد الثلاثاء للقيام بأعمال الصيانة بخطوط طرد الصرف الصحي بمحطة 2 الرئيسية.

مدة قطع وضعف المياه عن بعض مناطق القاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء ولمدة 8 ساعات عن مناطق «جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس "1 ، 2" –مساكن المهمات – مساكن ايديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – ارض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور»، وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباح غدا ولمدة 8 ساعات، لافتا إلى أن سبب قطع الخدمة تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتا إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الوتس آب على رقم 01206665125.

ضعف المياه ببعض مراكز أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ضعف المياه عن مركز ومدينة البداري لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 6 مساء، غدا الثلاثاء، وحتى الساعة 6 مساء بعد غد الأربعاء، للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط المياه العكرة قطر 1000مم بمحطة مياه البداري المرشحة.

موعد إعادة ضخ المياه في قرى ميت غمر

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قطع المياه حتى الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم ببعض قرى مركز ميت غمر «بقرية بهيدة - بقرية سنفا» لقيام الشركة بأعمال ربط محطة مياه ميت غمر السطحية على المحطات الإرتوازية.