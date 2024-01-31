فريق بمستشفى القليوبية ينقذ مريضا مصابا بنزيف يهدد بتوقف عضلة القلب

نجح فريق طبي في مستشفى قليوب التخصصي بمحافظة القليوبية، من التمكن من إنقاذ حياة شخص مصاب بنزيف يهدد بتوقف عضلة القلب، بعد أنّ حضر للمستشفى وهو يعاني من تدهور علاماته الحيوية.

إنقاذ مريض مصاب بنزيف

وأشارت الدكتور نهى هلال، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفي قليوب بمحافظة القليوبية، إلى أنّ المريض يدعى «م.ش»، وحضر إلى قسم الطوارئ في حالة خطيرة نتيجة إصابته بنزيف.

وأضافت أنه جرى التعامل مع الحالة بشكل سريع، من قبل الدكتور إسلام الجندي والدكتورعبدالله أحمد بقسم الطوارئ، وإجراء الإسعافات الأولية.

وأكدت أنّه من خلال الأشعة، تبين وجود نزيف حول القلب يهدد بتوقفه وتدهور العلامات الحيوية للمريض، تم إنقاذه وهو في حالة مستقرة الآن.

فريق الأطباء بالمستشفى

وضم الفريق الطبي، الدكتور أسامة إبراهيم أخصائي الجراحة العامة، والدكتورأمير خالد أخصائي الأوعية الدموية، وفريق التخدير الدكتورعبدالله زغب ودكتور أحمد يونس ودكتور أحمد الديب ودكتورة أمل يوسف ودكتورة شيماء حامد ودكتور أحمد صبري.