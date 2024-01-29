قافلة طبية مجانية لفحص المواطنين في حي النور بشرم الشيخ

قال محمد فتحي توفيق وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، نظمت قافلة طبية بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بحي النور بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

الهدف من إطلاق القافلة الطبية

وأشار وكيل المديرية إلى أن القافلة الطبية أقيمت بهدف تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية بمشاركة 400 من الفرق الرياضية وأهالي مدينة شرم الشيخ وضمت تخصصات «عظام، ورمد، ونساء، وأطفال، وباطنة، وتحاليل»، مؤكدا أن القافلة بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا وقامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات، وتوزيع الأدوية مجانًا.

حضر فعاليات القافلة محمد فتحي وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، وأحمد مسعد وكيل المديرية، والدكتورة ناهد حجاج مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية.