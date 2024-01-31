باحث سياسي: أمريكا بدأت تفقد الأمل في الجيش الأوكراني وتعرقل تمويله

قال الباحث السياسي محمود الأفندي، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد الأمل في الجيش الأوكراني والقيادة الأوكرانية، لذلك عرقلت تمويل أوكرانيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «يقولون إنه ليس لدى أوكرانيا أي خطط مستقبلية للصدام مع روسيا، ما يؤدي إلى زيادة الصراع، وإنهاء الدولة الأوكرانية، واعتقد أن الاجتماع المقبل في قمة الاتحاد الأوروبي والخاص ببحث تقديم المساعدات العسكرية لكييف، سيكون نوعا من أنواع الصدام بين الدول الأوروبية ببعضها، وسيكون مصدرا للخلافات، ما يحدث فعليًا، الهستريا السياسية بدأت تظهر بين حلفاء أوكرانيا بسبب فشل أوكرانيا».

وتابع: «العقوبات على روسيا لم تؤد إلى أي نتائج، وكل الدول أصبحت تعلم أن هذه السياسية ليست لديها أي نتيجة، ووجود فشل كبير في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وبايدن يحاول أن يتصل بكل رئيس على حدة من الاتحاد الأوروبي ويقنعه بمساعدة أوكرانيا».