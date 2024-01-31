ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفينو يوميًا؟.. نتائج غير متوقعة

يعتمد الكثير من الناس تناول العيش الفينو يوميًا، بل أصبح الوجبة الرئيسية للكثير من الأطفال، لكن ما لا تعرفه الكثير من الأمهات أن ذلك قد يؤثر على الصحة، بسبب ما يحدث في الجسم عند تناوله، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن»، من خطورة تناوله يوميًا، حتى تحافظ الأمهات على صحة أبنائهن.

ما خطورة العيش الفينو؟

ومن جانبه أوضح رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن العيش الفينو يمد الجسم بالطاقة، لكن بقدر معين لأن المواد الدهنية المستخدمة في تحضيره تكون معقدة وتؤثر على الصحة: «الفينو لا يساعد على الشعور بالشبع، فممكن يكون تناوله بالكمية العادية من الكمية المسموح لها رغيف مثلًا، لأن الفينو كبير الحجم يساوي أكثر من رغيفين من الخبز بلدي، ومش بحسب عدد السعرات اليومية، لكن لا يفضل تناوله بصفة عامة يوميًا».

خطورة الإفراط في تناول العيش الفينو

«هل العيش الفينو مضر للأطفال؟»، ردًا على هذا السؤال أوضح «رمزي»، أن تناول الفينو سواء للأطفال أو الكبار بشكل مفرط، قد يؤدي إلى الإصابة بالتلبك المعوي: «تناول الفينو بشكل مفرط يجعل تعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة كثيرة، لذلك يجب التناول في إطار الكمية المسموحة».

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفينو يوميًا؟

وأوضح محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن تناول الفينو يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، بسبب النخالة الغنية بالألياف الغذائية: «الفينو يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات اللي بتأثر على الصحة عند استمرار التناول، والفئات الممنوعة من تناول العيش الفينو، المصابين بحساسية الطعام من مكوناته، ومرضى السكري ومرضى السمنة، وبتؤدي بشعور بالهبوط والخمول».

طريقة عمل الفينو في البيت

وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمت طريقة عمل خبز الفينو بأسلوب صحي في المنزل، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير:

- كيلو دقيق.

- ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

- ملعقة صغيرة محسن خبز.

- أربع ملاعق صغيرة خميرة فورية.

- أربع ملاعق كبيرة زيت.

- خميرة.

- ماء دافئ.

طريقة التحضير

- احضري وعاء عميق.

- ضعي السكر مع الخميرة الفورية.

- أضيفي بعض الماء الدافئ معًا لمدة دقائق.

- ضعي المزيج مع الدقيق، للخليط السابق.

- ابدأي في العجن، حتى لا يلتصق العجين.

- في النهاية ادهني الوجه ببيضة واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يخبز.