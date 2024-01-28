عبير صبري تكشف لـ«الوطن» سبب غيابها عن الموسم الرمضاني 2024

يواصل أبطال المسلسلات الدرامية للموسم الرمضاني المقبل تصوير مشاهدهم؛ استعدادًا لانطلاقه؛ لا سيما مع بدء العد التنازلي له.

سبب غياب عبير صبري عن موسم رمضان 2024

وكشفت الفنانة عبير صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لن تشارك في الموسم الرمضاني المقبل بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد «حدوتة منسية»، والذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الشتوي، لافتة إلى أنها لم يكن لديها الوقت لاختيار العمل مناسب لها، فقررت الاعتذار وأن تكون في صفوف الجماهير وتتابع أعمال زملائها.

أحداث وتفاصيل مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث مسلسل «حدوتة منسية»، في إطار درامي اجتماعي تشويقي، حول شخصية «سعاد»، والتي تجسدها الفنانة سوسن بدر، وتواجه العديد من التحديات مع أبنائها لتكشف الأحداث عن العديد من المفاجآت.

المسلسل من بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين فى أولى تجاربه بالإخراج، وإنتاج شركة فانتدج بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.