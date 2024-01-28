مسلسلات رمضان 2024.. «البطل الشعبي» يسيطر على نجوم الدراما

أيام معدودة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني لعام 2024، والتي يواصل صناعها تصويرها على قدم وساق للحاق بالماراثون المقبل، إذ سيطرت شخصية «البطل الشعبي»، على الأعمال الدرامية، والذي اختار عدد من نجوم الفن تجسيدها، والتي يكشفها «الوطن»، فى التقرير التالي.

أمير كرارة في «بيت الرفاعي»

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الرمضاني «بيت الرفاعي»، داخل ديكورات العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي يعود من خلاله إلى قصة البطل الشعبي، والتي طالما تفاعل الجمهور معها وأحبها، خاصة أنه يتقن أدواره ويقدمها بتفاصيل مختلفة.

ويشارك فى بطولة المسلسل أمير كرارة، أحمد زرق، محمد لطفي، وآخرون من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

مصطفى شعبان «المعلم»

ويواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «المعلم»، والذي يخوض به السباق الرمضاني، داخل استديو الأهرام، والذي يقدم من خلاله البطل الشعبي أيضًا، داخل سوق السمك.

ويشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، انتصار، وآخرين من تأليف محمد الشواف، واخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

أحمد العوضي في «حق عرب»

وينافس الفنان أحمد العوضي فى الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «حق عرب»، والذي يواصل تصويره داخل ديكورات العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي، ويجسد من خلاله شخصية البطل الشعبي، ويخوض من خلالها الفنان أحمد العوضي البطولة المطلقة الأولى له بالدراما.

ويشارك فى بطولته كل من أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى عثمان، كارولين عزمي، أحمد صيام، أحمد عبدالله محمود، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.