3 مرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لفيتوريا.. أحدهم مفاجأة للجماهير

طريق كان يبدو سهلا قبل خوضه، لكنه انتهى بكارثة، خاضه منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في الوقت الحالي بكوت ديفوار، انتهى بخروج مخيب من دور الـ16، ما خلف حالة من الغليان بين الجماهير المصرية، وجعلها تطالب بضرورة الاستغناء عن خدمات مدرب الفراعنة روي فيتوريا، الذي بدا وكأنه مغلول الأيدي لا يملك حيلة لإنقاذ مصير المنتخب في البطولة الأهم بالقارة.. فمن البدائل حال رحيله؟

أسماء 3 مرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لفيتوريا

رحيل محتمل ومرتقب ينتظر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما تحمل النسبة الأكبر من مسؤولية الخروج صفر اليدين من بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16، بعد مسيرة مخيبة في دور المجموعات لم يحقق خلالها منتخب مصر أي انتصار واكتفى بالتعادل في جميع المباريات، منذ البداية وحتى وداع البطولة.

كارلوس كيروش يعود إلى الصورة

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، كان الاسم الأكثر تداولا من قبل الجماهير المصرية بعد دقائق من انتهاء مباراة مصر والكونغو، التي شهدت وداع الفراعنة، مطالبين بضرورة عودته وإقالة فيتوريا، باعتباره نجح في الوصول بمنتخب مصر لنهائي النسخة السابقة من البطولة القارية، قبل الخسارة على يد السنغال.

«كارلوس كيروش على رأس المرشحين».. هكذا أكد الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي، بالإشارة إلى أن وزير الشباب والرياضة يتجه لإسناد المهمة له حال إتمام محاولات إقالة روي فيتوريا، التي تبدو معقدة بسبب الشرط الجزائي والمقابل المادي المرتفع في عقده.

علي ماهر مدرب المصري حاليا، يأتي ضمن الأسماء التي قد تحصل على فرصة لتدريب منتخب مصر خلفا لفيتوريا، حال إعلان رحيله رسميا، إذ ارتبط اسمه بهذا المنصب وترشح أكثر من مرة في الفترة الماضية، لعل أبرز من رشحه لتلك المهمة الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إلى جانب علاء نبيل مدرب منتخب مصر سابقا، في تصريحات تلفزيونية.

حسن شحاتة أسطورة التدريب مع منتخب مصر، رشح حسام حسن مدرب المصري سابقا، من أجل تولي تلك المهمة خلفا لفيتوريا، إذ يرى أن المدرب الوطني سيكون الأفضل لمستقبل المنتخب في المرحلة المقبلة.