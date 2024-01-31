رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب: حققنا أرقاما تاريخية في 2023

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن قطاع السياحة المصري حقق أرقامًا ومعدلات تاريخية رغم ما يحيط بالوطن من تحديات، وما يواجه المنطقة من أزمات طاحنة أثرت بالسلب على السياحة العالمية.

وأوضحت نورا علي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ما حققه القطاع في عام 2023 يرجع إلى العديد من الأسباب لعل أهمها هو؛ التفكير خارج الصندوق، ومنح العديد من الحوافز، والوصول للمزيد من الأسواق الجديدة التي توافد مواطنوها للاستمتاع بمقومات مصر السياحية.

وأشارت نورا علي، إلى أن أهم ما يصنع إنجازًا هو السير وفق استراتيجية واضحة ومحددة، وهو ما خلقته الوزارة وجميع هيئاتها، مؤكدة ً أن القطاع السياحي يسير نحو الأفضل وعازمون على تحقيق 30 مليون سائح سنويًا.