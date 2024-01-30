«الغرف السياحية»: نستهدف زيادة أعداد الوافدين العرب بنسبة 25% في 2024

كشف محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن انتعاشة في نسب إشغال المطاعم السياحية خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر فبراير المقبل، مرجعا ذلك إلى إجازات بعدد من الدول العربية خلال هذه الفترة، وحجز العديد من مواطنيها رحلات إلى مصر.

السياحة العربية

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أكثر من 80% من رواد المطاعم والمنشآت السياحية بالقاهرة والجيزة، من السياح العرب، لافتا إلى أن غالبية السياح العرب خلال زيارتهم لمصر، يحرصون على تناول وجبتي الغداء والعشاء بمطاعم العاصمة.

زيادة أعداد السياح العرب خلال 2024

وأشار إلى أن القطاع السياحي يستهدف تحقيق زيادة تتراوح بين 25 إلى 30% في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال العام الجاري، بالمقارنة بعام 2023، مشددا على أن السياحة العربية مهمة جدا لمصر.

يشار إلى أن السعودية جاءت فى المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال عام 2023.