«الداخلية» تكشف تفاصيل شكوى تكدس المواطنين أمام سجل مدني في الفيوم

أعلنت وزارة الداخلية، أن ما تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من تعليق مدعوم بصورة متضمنًا لشكوى بشأن تكدس المواطنين بسجل مدني إطسا بالفيوم.

وتبين أن سجل مدني إطسا من السجلات الرئيسية بالفيوم وتم تطويره حديثًا، ويتم من خلاله تقديم كافة خدمات الأحوال المدنية وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين، وخاصة كبار السن وذوى الهمم، وتذليل كافة العقبات لتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل.