«الأرصاد» تكشف أسباب انخفاض درجات الحرارة.. متى تستقر الأحوال الجوية؟

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن 3 أسباب وراء انخفاض درجات الحرارة في تلك الآونة، وحالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية التي تؤثر على جميع أنحاء البلاد.

3 أسباب وراء انخفاض الحرارة والطقس شديد البرودة

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى الغد، ويخف تأثيرها تدريجيا مع بداية الأسبوع المقبل، رغم استمرار الأمطار لكن بكميات أقل على مناطق متفرقة من سيناء والسواحل الشرقية للبلاد.

وأرجعت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب انخفاض درجات وتكاثر السحب الممطرة، إلى ما يلي.

- كتل هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بمسطح البحر المتوسط، تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

- تأثير امتداد منخفض جوي متعمق بقوة في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الرعدية والركامية والمنخفضة والمتوسطة.

- غياب أشعة الشمس معظم ساعات النهار على جميع أنحاء الجمهورية، بسبب تكاثر السحب الممطرة، ما يؤثر على انخفاض قيم درجات الحرارة.