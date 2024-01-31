آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري 2024.. ورابط التسجيل

يطرح المئات من الشباب والفتيات، سؤالًا حول آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري، خصوصًا بعدما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان سابق له عن مد فترة التقديم على وظائف البريد المصري، حتى الشهر المُقبل، لإتاحة الفرصة والوقت اللازم للشباب الراغبين في التقديم للحصول على فرصة عمل من بين 900 وظيفة متاحة في البريد المصري.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري، فضلًا عن بوابة الوظائف الحكومية، ورابط التقديم في وظائف البريد المصري للمُؤهلات العليا، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ضوابط التقديم على وظائف البريد 2024

وتضمنت ضوابط التقديم على وظائف البريد المصري 2024، الآتي:

آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري

وحدد التنظيم والإدارة، في بيان سابق، آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري 2024، بعد مد فترة التقديم، ليصبح الخميس 15 فبراير 2024، إذ تستمر بوابة الوظائف الحكومية، تلقي طلبات التوظيف في البريد المصري حتى هذا الموعد.

بوابة الوظائف الحكومية

ويتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التقديم إلكترونيًا على الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024 البريد المصري من خلال الضغط «هنا»، ثم اتباع الخطوات الآتية:

- إدخال الاسم بالكامل كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.

- إدخال اسم الشهرة.

- إدخال الرقم القومي.

- تحديد النوع إذا كان أنثي أو ذكر.

- تحديد المحافظة محل الإقامة كما هو مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- تحديد الحي أو المركز أو القسم.

- إدخال اسم الشارع محل السكن، ورقم العقار، ورقم التليفون، ورقمين موبايل.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال بيانات الحالة الصحية في حال كان المتقدم من ذوي الهمم.

- إدخال بيانات المؤهل كاملًا، والتخصص، والتقدير، والنسبة المئوية، وسنة التخرج.

- الضغط على «التالي» واتباع باقي الخطوات لرفع الأوراق الخاصة بالمتقدم.

شروط التقديم على وظائف البريد المصري

ووفقًا لرابط تقديم البريد المصري 2024 فإنّ شروط التقديم على وظائف البريد المصري تتمثل في الآتي:

- ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 30 سنة.

- أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ مناسب للوظيفية.

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على تقدير جيد فأعلى للتراكمي.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.