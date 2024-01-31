«فبراير كوكب الشرق».. قناة dmc تحيي ذكرى وفاة أم كلثوم ومئوية أولى حفلاتها

في إطار الاحتفال برموز مصر الفنية، تحيي قناة dmc، ذكرى وفاة سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، الـ49، بباقة منوعة من الفقرات والتقارير وأجمل ما غنت أم كلثوم، اعتبارًا من السبت 3 فبراير المقبل، التي تتزامن أيضًا مع مرور 100 سنة على إحياء أول حفل غنائي لأسطورة الطرب أم كلثوم.

تقدم قناة dmc عبر برامجها المختلفة، باقة من أجمل ما غنت أم كلثوم، وسيرتها الفنية، وسيرة وكواليس أشهر أغانيها الحاضرة حتى الآن، كما تتناول القناة سر اهتمام الأجيال المختلفة والأجيال الشابة بصوت أم كلثوم، وحضور صوت أم كلثوم خارج مصر حتى الآن، بجانب فقرات غنائية تقدم أبرز أغاني كوكب الشرق.

تركز تغطية قناة dmc على أعمال «كوكب الشرق» الخالدة، التي ما زالت تتصدر المشهد الغنائي في مصر والوطن العربي، وذلك في إطار الاحتفال برموز مصر الفنية وإحياء التراث الفني والغنائي لمطربي الزمن الجميل.

يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى الـ49 لرحيل كوكب الشرق، التي تواكب يوم 3 فبراير 1975، وأيضًا مع مرور 100 سنة على ظهور صوت «كوكب الشرق» الغنائي حيث قدمت أولى أغانيها في عام 1924.