مدحت العدل: المنتج محسن جابر يمتلك 30% فقط من أغاني أم كلثوم

علق الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست على أزمة تراث المطربة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم، وقال: «أنا أتكلم هنا كشخصية اعتبارية لأني أترأس جمعية الملحنين والمؤلفين ولست في حالة خصومة مع المنتج محسن جابر، بل تربطني به علاقة قوية جدا، كما أننا نخرج في رحلات سويا، وأعرفه وأعرف أولاده ولا توجد لي مصلحة في هذا الخلاف».

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة ON: «عندما أصدرنا بيانًا كجمعية، جاء ذلك في إطار قيام بعض الشركات الخاصة بتقديم حفلات لأم كلثوم فقمنا بالتنبيه، وقلنا روحوا لأصحاب الحقوق وأصدرنا بيانا تحذيريًا غير مقصود به المنتج محسن جابر، قلنا فيه (روحوا لصاحب الحق)».

وأضاف: «الموضوع فيه فرق بين حق الصوت وحق المبدع المصري المؤلف والملحن، جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية معنية بحقوق المؤلفين والملحنين بالأساس، حيث إن ورثة بليغ حمدي، مثلا عندنا أعضاء في الجمعية وكذا الحال محمد عبد الوهاب وغيرهم من كبار الفنانين، ونتحدث هنا عن حق المؤلف والملحن من الناحية المتعلقة بالملكية الفكرية 90% منه عندنا مبدئيا».

وأردف: «70% من أغاني أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة، وهي عضو في الجمعية كناشر، لأنها جمعية في اختصاصها تضم المؤلفين والملحنين والناشرين، أما محسن جابر فيملك 30% فقط ممن تنازل له رغم أنه يخرج في الإعلام ويقول أملك 100%، وأنا أقول له ليك 100% من نسبة 30% مش 100% من أغانيها على بعضهم».