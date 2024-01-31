«الأوقاف» تعلن أسماء المرشحين لاختبار مسابقة أفضل قارئ لسلسلة «رؤية»

نشرت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة القراءة الواعية «أفضل قارئ لسلسة رؤية»، يوم الثلاثاء المقبل 6 فبراير 2024م بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وزارة الأوقاف

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة، وصورة شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي لولي الأمر للناشئة،على النحو التالي:

الفرع الأول «إصدارات رؤية باللغة العربية»:

1. أحمد رجب محمد سالم القليوبية

2. يوسف محمد محمد علي الجيزة

3. إبراهيم محيي محمد الشعشاعي الغربية

4. أنس محمد عبدالمنعم محمد الشرقية

5. سناء طه السيد موسى المنوفية

6. شعبان محمد شعبان عطية جاب الله القليوبية

7. خالد إبراهيم رمضان محمد أسيوط

8. عماد محمد السيد علي مجاهد شمال سيناء

9. سامح أحمد مأمون البلتاجي دمياط

10. محمود محمد محمد المعصراني الغربية

11. محمد محمد علي الشاذلي جنوب سيناء

12. مصطفى محمد عبد النبي فرماوي الجيزة

13. خلود رفعت حامد السيد مرسى مطروح

14. أحمد عثمان متولي متولي الشرقية

15. كامل أنيس عبد الله أحمد بني سويف

16. منال عبد المجيد محمود الجيزة

17. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم البحيرة

18. جمال عبد المجيد مرجاوي الجيزة

19. محسن محمد حسانين أحمد القليوبية

20. تامر أبو الخير عمر محمد القاهرة

21. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود البحيرة

22. هناء محيي الدين محمد السروي المنوفية

23. حنان عبد الفتاح محمد أحمد الإسكندرية

مسابقة سلسلة رؤية

وقالت الأوقاف إن الفرع الثاني: إصدارات «رؤية» باللغة الإنجليزية:

إسلام المهدي أحمد إبراهيم كفر الشيخ

الفرع الثالث: إصدارات «رؤية» للنشء:

1 سيف الدين أحمد رجب محمد القليوبية

2 تبارك هاني عبد العزيز زيادة الغربية

3 سارة سامح صبري راشد الدقهلية

4 نوران هاني عبد العزيز زيادة الغربية